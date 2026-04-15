Domenica 19 aprile si terrà il mercatino dell'antico a Viterbo, con espositori che presenteranno oggetti di collezionismo e antiquariato. L'evento si svolgerà in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino a sera. I visitatori potranno trovare pezzi rari e d’epoca, partecipando a questa tradizionale manifestazione che si ripete ogni anno nella città.

Domenica 19 aprile è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento, dedicato all'oggettistica, al collezionismo e all'antiquariato, è presente in piazza dei Caduti e in via Ascenzi dalle ore 8 fino al tramonto. .🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mercatini delle pulci da non perdere: antiquariato, usato e vintage il 4 – 5 – 6 Aprile 2026; Mercatini dell'antiquariato e mercatini dell'usato a Parigi questo fine settimana: dove scovare chicche da sabato 11 a domenica 12 aprile 2026?; Mercatino dell'antiquariato di Casale Monferrato > Sagre & Fiere in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Al Mercato Pavia nuovo appuntamento con il Mercatino dell’Antiquariato di aprile.

A Treviglio a spasso nella storia con «Antico in via»Alla scoperta di scampoli di storia, trasformando una passeggiata in un’esperienza culturale e di scambio, in un’atmosfera suggestiva. Domenica 19 aprile l’occasione per immergersi nel passato, trovar ... ecodibergamo.it

Il mercatino dell'antico fa rivivere il centroAnche a Viterbo, la rinascita del centro storico passa dalle bancarelle. Forse un appuntamento mensile che a detta di tutti dovrebbe essere più frequente. Quel che è certo è che il mercatino ... ilmessaggero.it

Un vero e proprio festival del riuso organizzato da Officina Solidale nei locali dell’associazione e nella piazza coperta antistante la sede, in via Bernardo Tolomei 7 a Siena. L’appuntamento è per sabato 18 Aprile con lo “ Svuotacantine: Mercatino del riuso” e l - facebook.com facebook