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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco della Nerina: analisi del cotone e del ricamo discreto. L’estetica di questa T-shirt Max Mara si gioca su un equilibrio sottile tra la semplicità della forma e la cura dei dettagli materici. La scelta del cotone per il modello ‘Nerina’ si traduce in un tessuto dalla superficie liscia, che conferisce al capo un aspetto pulito e strutturato. Questa tipologia di fibra è fondamentale per chi cerca un capo versatile da inserire in un guardaroba essenziale, capace di mantenere una linea definita pur nella sua natura informale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Mara T-shirt ‘nerina’: Cosa sapere prima dell’acquisto

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