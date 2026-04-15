Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’esame di maturità del 2026, se uno o più commissari esterni non dovessero essere presenti, sarà richiesto di adottare modelli MAD per sostituirli. La procedura prevede che i dirigenti scolastici possano presentare domanda per individuare i docenti supplenti. Questa soluzione si applica esclusivamente in presenza di assenze dei commissari, garantendo così la regolarità dello svolgimento degli esami.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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