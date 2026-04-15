Marco Viroli racconta Giovani dalle bande nere | visita guidata speciale alla Rocca di Ravaldino

Sabato 18 aprile alle 15, la Rocca di Ravaldino apre le sue porte per una visita guidata speciale dedicata ai giovani e alle bande nere. La fortezza, simbolo storico della città rinascimentale, sarà protagonista di un percorso che permette di scoprire le sue caratteristiche architettoniche e il ruolo che ha avuto nel passato. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere da vicino uno dei monumenti più rappresentativi della zona.

La Rocca di Ravaldino, cuore militare e simbolico della Forlì rinascimentale, sabato 18 aprile alle 15.30 sarà teatro della visita guidata di Marco Viroli su Giovanni dalle Bande Nere. La cittadella fortificata ricostruita e rafforzata nel Trecento dagli Ordelaffi e da Albornoz, è associata.🔗 Leggi su Forlitoday.it La Fumettoteca celebra il forlivese Giovanni dalle Bande Nere con la Nona ArteNel 1526 si spegneva a Governolo l'ultimo grande condottiero del Rinascimento; ma è nel 1498, proprio qui a Forlì, che Giovanni de' Medici vedeva la...