Dal Benin, un paese conosciuto per la sua devozione all’Immacolata, si diffonde una crescente venerazione verso la Madonna della Divina Misericordia di Allada. Questa figura religiosa rappresenta un punto di riferimento per chi cerca protezione e conforto, in particolare per i bambini. La devozione si è estesa oltre i confini nazionali, coinvolgendo fedeli di diverse parti del mondo.

Dal Benin, Paese consacrato all’Immacolata, si diffonde la potente devozione alla Madonna della Divina Misericordia di Allada: un rifugio di grazia e protezione per i bambini di tutto il mondo. In Africa Occidentale si trova il Benin, Paese consacrato all’Immacolata. I cattolici del Benin sentono molto la devozione alla Madonna. Correva l’anno 1856 quando il vescovo Melchior de Marion Brésillac, fondatore della Società delle Missioni Africane, chiesa a Propaganda Fide di essere inviato in missione a Dahomey (così fino al 1975 era conosciuta quella che oggi è la Repubblica di Bénin) insieme ai suoi missionari. La Santa Sede nel 1860 eresse il Vicariato Apostolico di Dahomey e lo affidò alla Società delle Missioni Africane.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna della Divina Misericordia di Allada: la Madre che protegge i bambini di tutto il mondo

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