Lo strano caso Vecchia guardia Più sono in campo meno punti

In due recenti incontri, contro Torino e Roma, l’allenatore ha impiegato solo un giocatore arrivato questa stagione, Aebischer, mentre il resto della rosa era composta da atleti più esperti. La scelta ha attirato l’attenzione, considerando che gli altri elementi in campo sono tutti veterani. Questa decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, senza tuttavia ancora chiarire le motivazioni dietro le scelte tecniche.

Partiamo da un dato di fatto. Nelle ultime due partite, contro il Torino e la Roma, Oscar Hiljemark ha schierato solamente un giocatore arrivato in questa stagione: Aebischer. Per il resto, la formazione scesa in campo è stata rappresentata per dieci undicesimi da quella della Serie B. Non era mai successo prima in campionato. Il risultato? Zero punti. Adesso è necessario però contestualizzare: ciò non significa che le sconfitte siano dovute ai veterani dello spogliatoio. Sarebbe irrispettoso soprattutto per giocatori (vedi Caracciolo e Moreo) che spesso si sono trovati a guidare la squadra. La fallacia delle due sessioni di mercato è sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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