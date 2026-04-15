In Libano, i medici specializzati in anestesia e rianimazione hanno segnalato che gli ospedali di Beirut sono stati oggetto di attacchi violenti. La loro preoccupazione riguarda la sicurezza dei professionisti e delle strutture sanitarie nel Paese. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha denunciato gli episodi di violenza diretta contro le strutture sanitarie libanesi, sollevando un allarme sulla situazione in atto.

Gli anestesisti e i rianimatori della Siaarti hanno lanciato un grido di allarme per la salvaguardia dei medici e degli ospedali in Libano, dopo che le strutture sanitarie di Beirut sono state colpite da violenze dirette. La preoccupazione della società scientifica si aggiunge al monito dell’Associazione medica mondiale, a seguito di una precipitazione del quadro clinico e umanitario avvenuta nei giorni successivi alle prime segnalazioni di fine marzo. Le cronache riportate dalle Nazioni Unite delineano un di estrema gravità: un documento ufficiale datato 9 aprile descrive le condizioni disperate vissute negli ospedali libanesi, dove decine di operatori sanitari sono stati vittime di attacchi, risultando uccisi o feriti nel pieno del loro lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, allarme medici: ospedali sotto attacco, l’ONU denuncia

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