Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 15 aprile 2026

Oggi i principali quotidiani sportivi sono in edicola con le prime pagine aggiornate al 15 aprile 2026. Tra le testate presenti in edicola ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le copertine mostrano le principali notizie, risultati e aggiornamenti delle competizioni sportive in corso. Le immagini e i titoli evidenziano gli eventi più rilevanti e le novità del mondo dello sport di questa giornata.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Infortunio Ekitiké, brutte notizie per...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 15 aprile 2026 RASSEGNA STAMPA 15 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 2 aprile 2026 Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 aprile 2026Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo.