Le notizie più importanti di oggi 15 aprile 2026 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi, 15 aprile 2026, a Latina e in provincia riguardano vari eventi accaduti nel territorio pontino. Sono stati segnalati un incidente stradale in centro, con due persone rimaste ferite, e un intervento della polizia in un quartiere per una lite tra vicini. Inoltre, una scuola ha ricevuto una comunicazione ufficiale riguardante una modifica all'orario delle lezioni. Questi sono i fatti principali registrati nella giornata.

Le notizie di oggi, 15 aprile, a Latina e in provincia. Qui di seguito un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo mercoledì.- E’ notizia del tardo pomeriggio di un grave incidente che si è verificato sulla variante Appia a Cisterna. Coinvolte.🔗 Leggi su Latinatoday.it Lunedì da Leoni del 13 aprile 2026 - Il Potenza con la Formula 3 Notizie correlate Le notizie più importanti di oggi 1 aprile 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo mercoledì, e primo giorno del mese, attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie... Le notizie più importanti di oggi 2 aprile 2026 a Latina e in provinciaIl racconto di questo giovedì attraverso i principali fatti di cronaca, attualità, sport e spettacolo avvenuti sul territorio pontino Cosa è accaduto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 9 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 10 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 13 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 5 aprile 2026 a Latina e in provincia. Le notizie più importanti di oggi 15 aprile 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo mercoledì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it Le notizie più importanti di oggi 30 marzo 2026 a Latina e in provinciaEcco un riepilogo di questa giornata di lunedì attraverso i principali fatti accaduti sul territorio pontino e nelle zone limitrofe ... latinatoday.it LATINA: I legali di Gioacchino acco hanno chiesto di nominare un perito che possa ricostruire la dinamica dei fatti con una perizia cinematica facebook