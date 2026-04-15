La Promessa anticipazioni settimanali dal 18 al 24 aprile 2026 | Curro sempre più sospettoso Eugenia fuori controllo

Da superguidatv.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima settimana, la trama della telenovela spagnola La Promessa si farà più intensa, con il personaggio di Curro che diventa sempre più sospettoso e con Eugenia che mostra segni di perdita di controllo. Gli episodi in programma dal 18 al 24 aprile 2026 promettono di riservare numerosi colpi di scena e sviluppi sorprendenti per gli spettatori. La narrazione si concentra sulle tensioni tra i personaggi principali, creando aspettative di continui imprevisti.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 18 al 24 aprile, assisteremo a un’ escalation dei problemi mentali di Eugenia, che arriverà a minacciare il capitano con un tagliacarte. Nel frattempo Curro scoprirà qualcosa che lo porterà a chiedersi perché Jacobo abbia tentato di ucciderlo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa, puntate italiane dal 18 al 24 aprile. Curro si rivolge a Manuel per capire il legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma scopre qualcosa di molto diverso da ciò che si aspettava. Così – insieme a Lope – continua a chiedersi perché Jacobo abbia cercato di ucciderlo.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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