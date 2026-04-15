La Promessa anticipazioni settimanali dal 18 al 24 aprile 2026 | Curro sempre più sospettoso Eugenia fuori controllo

Nella prossima settimana, la trama della telenovela spagnola La Promessa si farà più intensa, con il personaggio di Curro che diventa sempre più sospettoso e con Eugenia che mostra segni di perdita di controllo. Gli episodi in programma dal 18 al 24 aprile 2026 promettono di riservare numerosi colpi di scena e sviluppi sorprendenti per gli spettatori. La narrazione si concentra sulle tensioni tra i personaggi principali, creando aspettative di continui imprevisti.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 18 al 24 aprile, assisteremo a un’ escalation dei problemi mentali di Eugenia, che arriverà a minacciare il capitano con un tagliacarte. Nel frattempo Curro scoprirà qualcosa che lo porterà a chiedersi perché Jacobo abbia tentato di ucciderlo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa, puntate italiane dal 18 al 24 aprile. Curro si rivolge a Manuel per capire il legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma scopre qualcosa di molto diverso da ciò che si aspettava. Così – insieme a Lope – continua a chiedersi perché Jacobo abbia cercato di ucciderlo.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 18 al 24 aprile 2026: Curro sempre più sospettoso, Eugenia fuori controllo Notizie correlate La Promessa, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 aprile 2026: Eugenia sempre più confusa, Lorenzo vuol farla impazzire?Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Promessa: anticipazioni da lunedì 13 a sabato 18 aprile! Catalina spaventata da Eugeni; La Promessa, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026: i sospetti di Manuel su Toño confe...; La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate; La promessa, anticipazioni dal 5 all’11 aprile 2026. La Promessa, anticipazioni settimanali dal 18 al 24 aprile 2026: Curro sempre più sospettoso, Eugenia fuori controlloPeggiorano le condizioni mentali di Eugenia, e Curro scopre qualcosa che lo lascia perplesso. News La Promessa trame dal 18 al 24 aprile. superguidatv.it La Promessa, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026: i sospetti di Manuel su Toño confermati dal sergente BurdinaManuel aveva ragione a sospettare di Tono: i suoi sospetti confermati dal sergente Burdina. News La Promessa trame dall'11 al 17 aprile 2026. superguidatv.it Gli Scout d'Europa del Foggia 3 rinnovano la Promessa del 50esimo dell'Associazione - facebook.com facebook speriamo che mantenga la promessa... x.com