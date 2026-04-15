La mostra dedicata a Nencetti la Minerva e Francesco secondo Giotto gli eventi
Mercoledì 15 aprile nell’Aretino si svolgono diversi eventi culturali, tra cui una mostra dedicata a Nencetti, la Minerva e Francesco secondo Giotto. Durante la giornata sono previsti incontri, manifestazioni e momenti di approfondimento legati all’arte e alla storia. Per segnalare altri eventi o iniziative si può scrivere alla redazione di Arezzo Notizie all’indirizzo email ufficiale.
Gli eventi di oggi, mercoledì 15 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiSansepolcro - Nel.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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