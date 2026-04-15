La mostra dedicata a Nencetti la Minerva e Francesco secondo Giotto gli eventi

Mercoledì 15 aprile nell’Aretino si svolgono diversi eventi culturali, tra cui una mostra dedicata a Nencetti, la Minerva e Francesco secondo Giotto. Durante la giornata sono previsti incontri, manifestazioni e momenti di approfondimento legati all’arte e alla storia. Per segnalare altri eventi o iniziative si può scrivere alla redazione di Arezzo Notizie all’indirizzo email ufficiale.