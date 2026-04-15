Nella puntata di giovedì 16 aprile 2026 de La forza di una donna, le tensioni tra i personaggi si intensificano durante una cena. Enver si lascia trascinare da un gesto impulsivo, mentre Sirin continua a orchestrare le situazioni a suo vantaggio. La scena si conclude con accuse e rivelazioni che cambiano gli equilibri tra i protagonisti.

Nella puntata di giovedì 16 aprile de La forza di una donna, la tensione esplode durante una cena che degenera tra accuse e rivelazioni: Enver arriva a un gesto estremo, mentre Sirin continua a manipolare tutti. Le anticipazioni della dizi di Canale 5 in onda alle ore 16.00. Nuovo appuntamento con La forza di una donna, la dizi turca di Canale 5 che continua a tenere incollati gli spettatori grazie a intrecci sempre più tesi e carichi di conseguenze. La puntata di giovedì 16 aprile (alle ore 16.00) segna un passaggio delicato: gli equilibri si rompono definitivamente dopo la cena organizzata da Enver e quello che sembrava già complicato rischia di trasformarsi in un vero punto di non ritorno.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 16 aprile 2026: Enver fuori controllo, Sirin cerca di manipolarlo

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