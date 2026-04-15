Kristi Yamaguchi | addio dopo 23 anni la scelta per la serenità

La campionessa olimpica di pattinaggio sul ghiaccio ha annunciato la separazione dall’ex giocatore di hockey dopo più di vent’anni di matrimonio. La notizia arriva pochi giorni dopo la comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La coppia ha due figli e ha vissuto una lunga relazione prima di prendere questa decisione. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio pubblico della stessa atleta.

La campionessa olimpica di pattinaggio sul ghiaccio Kristi Yamaguchi ha recentemente condiviso dettagli privati riguardo la fine del suo matrimonio con l’ex giocatore di hockey Bret Hedican, avvenuta dopo un legame durato oltre vent’anni. La decisione, maturata nel corso del 2023, è stata presa in totale sintonia tra i due coniugi, che hanno scelto di separarsi per cercare una maggiore serenità personale dopo un lungo percorso insieme iniziato nel 2000. Il sodalizio tra gli atleti era nato durante le Olimpiadi invernali del 1992, un evento che segnò profondamente la carriera di entrambi. In quell’occasione, la vincitrice della medaglia d’oro — prima atleta di origine asiatica a raggiungere tale primato ai Giochi invernali — incrociò il percorso di Hedican, allora impegnato con la nazionale statunitense di hockey.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kristi Yamaguchi: addio dopo 23 anni, la scelta per la serenità Gravina, le prime parole da dimissionario: «C’è grande amarezza, ma anche serenità. La mia scelta era già arrivata…»di Redazione Inter News 24Gravina, il presidente dimissionario della FIGC intercettato all’uscita della Federazione: «Ho deciso con convinzione,... Gravina commenta le dimissioni: «Sentimento di grande amarezza ma di serenità. La mia scelta è convinta e meditata»di Luca FiorettiGravina commenta le dimissioni: le riflessioni dell’ex presidente uscente e le primissime ipotesi sui candidati pronti a guidare la...