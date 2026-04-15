Oggi il prezzo del PUN, il principale riferimento per il mercato dell’energia elettrica in Italia, mostra variazioni rispetto alle quotazioni precedenti. L’andamento orario si è modificato nel corso della giornata, riflettendo le fluttuazioni di mercato. Il PUN viene utilizzato come indicatore per le transazioni energetiche e la sua evoluzione quotidiana influisce sui costi sostenuti dai consumatori e dai fornitori di energia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 15 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,140 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (14 Aprile 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,119 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,172 €kWh alle ore 9. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate tra le 13 e le 15, mentre il picco di costo si è verificato nella fascia mattutina tra le 8 e le 10. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 14 aprile 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 7 aprile; Valore PUN luce oggi 13 aprile 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 7 aprile 2026.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica rappresenta il riferimento principale per il mercato all’ingrosso in Italia. Oggi, 14 Aprile 2026, il valore medio del PUN si ... quifinanza.it

Il prezzo medio dei carburanti diminuisce in tutta Italia: gli andamenti regione per regioneCodacons: «Il prezzo medio del gasolio al self scende oggi sotto i 2 euro al litro in tutte le regioni attestandosi ad una media di 1,987 euro/litro, ad eccezione della Campania» ... italiaoggi.it

Le Borse europee fiacche in apertura, si guarda al Medio Oriente. Il prezzo del petrolio è in aumento, il gas apre in calo. #ANSA - facebook.com facebook

Unitree porta il suo R1 sui mercati internazionali. Prezzo entry level, capacità acrobatiche, ma la domanda sul "cosa farci" rimane aperta x.com