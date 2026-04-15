Da alcune settimane si svolge una discussione tra il governo di Madrid e le autorità dei Paesi Baschi riguardo alla gestione e alla proprietà di “Guernica”. La disputa riguarda aspetti amministrativi e culturali legati al celebre dipinto e al suo significato storico. La polemica si è intensificata con dichiarazioni pubbliche e richieste ufficiali da entrambe le parti, coinvolgendo anche istituzioni locali e nazionali. La questione ha attirato l’attenzione dei media nazionali e regionali.

Da qualche settimana è in corso una polemica tra il governo centrale della Spagna e quello dei Paesi Baschi, a causa della richiesta di questi ultimi di ospitare temporaneamente Guernica -l’opera più celebre di Picasso – al Museo Guggenheim di Bilbao, per commemorare il 90° anniversario del bombardamento della città. Il dipinto è esposto al Museo Reina Sofía di Madrid, dal 1992 e, sin da allora,tutte le richieste di trasferimento sono sempre state respinte. L’ultima, in particolare, ha scatenato uno scambio di insulti tra Isabel Díaz Ayuso, la sindaca della capitale, e Aitor Esteban, leader del partito nazionalista basco. «Non ha senso restituire tutto al suo luogo d’origine», ha affermato Ayuso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il governo di Madrid e i Paesi Baschi stanno litigando per “Guernica”

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