Il gelato può diventare un brand per Reggio Calabria | tutto pronto per il festival Scirubetta
Si avvicina a Reggio Calabria il festival dedicato al gelato, denominato Scirubetta, che punta a promuovere questa specialità come simbolo della città. L’evento mira a far conoscere le eccellenze locali del settore e a farle diventare un punto di riferimento internazionale. Per raggiungere questo obiettivo, gli organizzatori intendono strutturare l’evento in modo da garantirne una risonanza più ampia e riconoscibile nel panorama globale.
“Il gelato può diventare un brand per Reggio Calabria, ma per essere riconosciuto va codificato come evento di respiro internazionale”. Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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