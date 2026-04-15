Il 3-5-2 è davvero il male del calcio italiano?

Il modulo 3-5-2, molto diffuso nel calcio italiano, viene spesso al centro di discussioni e critiche. Alcuni sostengono che questa formazione possa limitare la fluidità del gioco e favorire schemi difensivi. Tuttavia, non sono mancate le analisi che evidenziano come, in determinate situazioni, possa offrire vantaggi tattici. La sua applicazione varia molto in base alle squadre e agli allenatori, rendendo difficile tracciare un giudizio univoco.

Il 3-5-2 all’italiana è il male del calcio? Cosa ha che non va questo sistema e cosa non va nel modo in cui noi lo interpretiamo? In Serie A giocano davvero tutte allo stesso modo? Abbiamo davvero copiato dalla Spagna? Non abbiamo ali e trequartisti perché si fa ovunque 3-5-2, 3-4-2-1 o lo facciamo perché non abbiamo ali e trequartisti? Un report sullo stato di salute del calcio italiano pubblicato sul sito della FIGC; la ricomparsa (ciclica a ogni fallimento azzurro) del Dossier Baggio; il giro dei cosiddetti addetti ai lavori, chiamati a dare soluzioni a problemi che, in qualche modo, hanno anch’essi contribuito a creare. Tutto questo è...🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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