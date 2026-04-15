I 5 migliori ristoranti del mondo secondo Francesco Panella

Francesco Panella, noto volto di Little Big Italy, condivide a Fanpage.it la sua selezione dei cinque migliori ristoranti al mondo, basata sulla sua esperienza personale. Ha elencato locali che ritiene siano tra i più notevoli per qualità e atmosfera, senza specificare i nomi o le ubicazioni. La lista riflette le sue scelte, frutto di anni di lavoro nel settore della ristorazione e di approfondite visite in diversi Paesi.

Francesco Panella, volto di Little Big Italy, racconta a Fanpage.it i cinque migliori ristoranti al mondo secondo la sua esperienza. Dall’America Latina all’Asia, un viaggio tra cucine d’eccellenza che trasformano il cibo in esperienza totale, tra ricerca, prodotto e visione globale.🔗 Leggi su Fanpage.it Day in the Life of a Brooklyn Pizza Legend (ft Frank Pinello) Migliori ristoranti d’Italia secondo i clienti, due veronesi al topLa provincia di Verona si conferma un'eccellenza assoluta nel panorama gastronomico nazionale con due insegne storiche, un agriturismo e un...