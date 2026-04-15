Happy museum - 2° apericena al museo Mudias di Rutigliano

Si tiene il secondo appuntamento della rassegna “Happy Museum – Apericena al Museo” presso il MuDiAS di Rutigliano, situato a Palazzo Settanni. L’evento segue il primo incontro che ha riscosso successo e fa parte delle iniziative organizzate per il decennale del museo. La manifestazione prevede un apericena e attività culturali, coinvolgendo il pubblico in un ambiente che combina arte e socialità.

Dopo il successo del primo appuntamento, prosegue la rassegna culturale “HAPPY MUSEUM – APERICENA AL MUSEO” per celebrare il Decennale del MuDiAS di Rutigliano, a Palazzo Settanni.Il secondo incontro, in programma per sabato 18 aprile alle ore 20:00, accompagnerà il pubblico in un'affascinante.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Il MuDias di Rutigliano festeggia dieci anni di storie che uniscono. A Palazzo Settanni un ricco programma di eventi per il decennale del museoDieci anni di attività museale, di ricerca, di divulgazione e di condivisione della bellezza.