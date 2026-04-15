Guantoni pronti e spettacolo assicurato | torna sul ring la ‘Boxe Olimpica’

Le tribune del Palazzetto dello sport di Copparo sono state allestite in vista di un evento di pugilato, con i guantoni pronti per i pugili in gara. La serata vedrà protagonisti atleti di diverse categorie che si sfideranno sul ring, attirando gli appassionati della disciplina. L’appuntamento è stato annunciato come un momento di spettacolo e adrenalina, con l’obiettivo di offrire un’esperienza intensa a chi seguirà l’evento.

Le tribune del Palazzetto dello sport di Copparo sono pronte ad accogliere gli appassionati di pugilato per una serata all’insegna delle grandi emozioni che la ‘nobile arte’ sa regalare. Venerdì 17 alle 21, infatti, torna l’appuntamento con la riunione ‘Boxe Olimpica’, organizzata da Massimiliano.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Boxe olimpica - 20 12 2025 - Nuova Pug. PDM

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