Grande partecipazione per la Via Crucis Vivente a Prumo-Riparo e Cannavò

Da reggiotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri si è tenuta la Via Crucis Vivente organizzata dalla parrocchia locale, coinvolgendo le comunità di Prumo-Riparo e Cannavò. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, che hanno assistito all'evento interpretato dal gruppo teatrale parrocchiale La Compagnia della Gioia, con il supporto di un collaboratore. La celebrazione si è svolta con grande attenzione e attenzione alle tradizioni religiose.

Si è svolta con intensa partecipazione e profonda emozione la Via Crucis Vivente organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, in collaborazione con il gruppo teatrale parrocchiale La Compagnia della Gioia e con il contributo di Corrado.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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