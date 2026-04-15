Grande partecipazione per la Via Crucis Vivente a Prumo-Riparo e Cannavò

Nella serata di ieri si è tenuta la Via Crucis Vivente organizzata dalla parrocchia locale, coinvolgendo le comunità di Prumo-Riparo e Cannavò. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, che hanno assistito all'evento interpretato dal gruppo teatrale parrocchiale La Compagnia della Gioia, con il supporto di un collaboratore. La celebrazione si è svolta con grande attenzione e attenzione alle tradizioni religiose.

Si è svolta con intensa partecipazione e profonda emozione la Via Crucis Vivente organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, in collaborazione con il gruppo teatrale parrocchiale La Compagnia della Gioia e con il contributo di Corrado.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Limatola, grande emozione per la Via Crucis viventeTempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione e profonda commozione hanno accompagnato la Via Crucis vivente svoltasi a Limatola il 29 marzo, un... Le suggestioni della Via Crucis. Grande folla in viale Cappuccini. Nuove luci e partecipazione intensaLa città ha vissuto venerdì sera uno dei momenti più intensi della Settimana Santa con la tradizionale via Crucis cittadina, guidata dal vescovo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ecce Homo: quanta emozione nella Via Crucis vivente a Genivolta; Traguardo straordinario a Villanova del Battista: i 100 anni di Maria Raffa; La settimana Santa raccontata da Viva Network: tra fede e tradizioni; Reggio Calabria: grande partecipazione per la Via Crucis Vivente a Prumo-Riparo e Cannavò. A Paupisi emozioni e grande partecipazione per la Via Crucis ViventeGrande partecipazione ed emozione per la Via Crucis Vivente che si è svolta a Paupisi venerdì santo sera confermandosi, anche dopo ben 12 anni che mancava, uno degli appuntamenti più sentiti e suggest ... ntr24.tv Castelluccio Valmaggiore, grande partecipazione per la Passione Vivente. La comunità riscopre una tradizione storicaCastelluccio Valmaggiore ha vissuto un intenso momento di spiritualità, partecipazione e memoria collettiva in occasione della Passione Vivente, andata in ... immediato.net RINVIATO A causa delle avverse condizioni meteo, la Via Crucis Vivente in Cava è stata rinviata a lunedì 30 marzo 2026. Ore 17:00 Cava Cafiero Restano confermate tutte le modalità organizzative. La cittadinanza è invitata a partecipare. - facebook.com facebook FOTO A Cossignano la prima Via Crucis Vivente - x.com