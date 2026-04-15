Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Inizia la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento (GaE) per il periodo 202628, che riguardano circa metà dei posti disponibili e le supplenze. Gli elenchi sono stati resi pubblici e indicano le posizioni occupate, con alcune sezioni ancora vuote. Questi elenchi sono utilizzati sia per assegnare i ruoli a tempo indeterminato sia per le supplenze temporanee. La pubblicazione interessa diverse regioni e istituti scolastici.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie ad esaurimento 2026/28: ecco i primi elenchi [Aggiornato all'11 Aprile]; Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali. Posti disponibili, l’elenco della GAE provvisorio con i posti vacantiInformati sui posti disponibili nelle graduatorie per il 2026/28 e le dinamiche che interessano il mondo dell'insegnamento. informazionescuola.it Emanato decreto su aggiornamento delle graduatorie dei docentiE' stato emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione Valle ... ansa.it , Si avvicina l’apertura della finestra per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Le domande sono attese e, secondo le prime indicazioni, dovrebbero restare apert - facebook.com facebook #Terni, #mobilità #case #popolari: ok a #graduatorie per #sovraffollamento e #disabilità. Sette esclusi x.com