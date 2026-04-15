Giornale radio del mattino mercoledì 15 aprile

Questa mattina, nel giornale radio, sono state fornite le principali notizie nazionali e internazionali. Sono stati aggiornati i dati sulle condizioni meteorologiche, i dettagli di un procedimento giudiziario in corso e le ultime notizie dal settore economico. Sono stati inoltre segnalati eventi rilevanti avvenuti nelle ultime ore, fornendo agli ascoltatori un quadro completo delle notizie più recenti.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del mattino, mercoledì 15 aprile Notizie correlate Giornale radio del mattino, mercoledì 21 gennaioTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Giornale radio del mattino, mercoledì 28 gennaioTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornale radio del mattino, lunedì 13 aprile; Giornale radio del mattino, martedì 14 aprile; GIORNALE RADIOPIU 11 APRILE 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA; Giusi Legrenzi. Giornale radio del mattino, sabato 11 aprileGiornale radio del mattino, sabato 11 aprile ... msn.com Giornale radio del mattino, martedì 14 aprileGiornale radio del mattino, martedì 14 aprile ... msn.com Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani altoatesini. Alle 7.18 su Rai Radio 1 il nostro giornale radio, alle 7 Su Rai 3 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Ospite in studio Wittfrida Mitterer, direttrice del Curatorio dei beni tecnici culturali dell' - facebook.com facebook Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani altoatesini. Alle 7.18 su Rai Radio 1 il nostro giornale radio, alle 7 su Rai 3 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Ospite in studio Wittfrida Mitterer. x.com