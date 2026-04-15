GA-Alliance diventa Global Partner di Dubai Chambers | opportunità per le aziende emiliane

GA-Alliance è diventata partner globale di Dubai Chambers, l’ente pubblico creato dal governo di Dubai per promuovere il ruolo dell’emirato come centro internazionale degli affari. Questa collaborazione crea un collegamento tra la regione Emilia-Romagna e il Medio Oriente, offrendo alle aziende locali nuove opportunità di espansione sui mercati globali. La partnership si concentra su iniziative di supporto e sviluppo commerciale tra le due aree.

Un ponte tra Emilia-Romagna e Medio Oriente per accompagnare le imprese verso i mercati globali. GA-Alliance è stata infatti designata Global Partner di Dubai Chambers, l’ente pubblico istituito dal governo di Dubai per rafforzare il ruolo dell’emirato come hub internazionale del business.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America's Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner America's cup, UniCredit Global Partner e Global Banking PartnerDopo il successo della 37aedizione a Barcellona nel 2024, UniCredit supporterà anche la 38a edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli in...