Furto nel negozio ladro incastrato grazie alla videosorveglianza

Un giovane di 28 anni è stato arrestato dalla polizia lunedì pomeriggio dopo aver rubato in un negozio di un centro commerciale. La cattura è avvenuta grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno documentato l'episodio. L’uomo è stato accusato di furto aggravato e portato in questura per le procedure di rito.

E accusato di furto aggravato il ragazzo di 28 anni arrestato dalla polizia nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, dopo aver rubato in un negozio del centro commerciale Aprilia.Qui sono intervenuti gli agenti in seguito alla segnalazione arrivata alla sala operativa e subito sono riusciti a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Furto a San Luca: il ladro era fuggito in Slovenia. Incastrato dalle telecamereBologna, 4 aprile 2026 – È durata poco più di un mese la fuga del presunto autore del furto a San Luca, uno dei luoghi simbolo di Bologna. Leggi anche: Il ladro seriale dei Castelli incastrato da una fototessera smarrita dopo un furto Temi più discussi: Ladro nel negozio di parrucchieri: le telecamere rivelano in tempo reale il furto, arrivano i carabinieri e lo arrestano; Colpo di Pasquetta al Top Center: ladri nel negozio di preziosi. Rubata merce per diecimila euro; Furto nel negozio, ladro incastrato grazie alla videosorveglianza; ? Ruba 10 paia di scarpe in un negozio, prende a calci i carabinieri che l'hanno fermato. Aversa, furto nel nuovo negozio Pilato: ladri in fuga con soldi e detersiviAversa (Caserta) - Non si arresta la scia di furti ai danni delle attività commerciali cittadine. Nella notte appena trascorsa, i malviventi hanno preso di ... pupia.tv Como: arrestato 26enne per rapina impropria dopo il furto in un negozioLa Polizia di Stato di Como arresta un 26enne per rapina impropria dopo aver rubato 200 euro in un negozio e malmenato il titolare. Intervento tempestivo dell'agente. lamilano.it Il proprietario aveva denunciato il furto del proprio mezzo di ultima generazione: poche ore dopo il ritrovamento. #seidimerano #seidimeranose #seidibressanonese - facebook.com facebook Passo Corese, lasciano un bimbo in auto per un furto e abbandonano l'altra figlia di 3 anni nel negozio x.com