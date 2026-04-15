Forbidden fruit 3 replica puntata 15 aprile in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 15 aprile, va in onda una nuova puntata di Forbidden fruit 3, visibile in streaming su Mediaset. Nella puntata, in una discoteca, Yigit beve diversi drink e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui era uscita Lila. La scena si svolge davanti ad altri personaggi presenti nel locale.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna in discoteca, Yigit beve qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila. Dopo un acceso confronto, Lila decide di accompagnare Yigit a casa per non farlo guidare da ubriaco. I due si addormentano insieme nell’auto, davanti alla casa di Kaya. Il mattino seguente, Halit scopre che Lila non è rientrata per la notte e ordina ai suoi uomini di recuperare la figlia. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 80 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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