Forbidden fruit 3 replica puntata 15 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 15 aprile, va in onda una nuova puntata di Forbidden fruit 3, visibile in streaming su Mediaset. Nella puntata, in una discoteca, Yigit beve diversi drink e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui era uscita Lila. La scena si svolge davanti ad altri personaggi presenti nel locale.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna in discoteca, Yigit beve qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila. Dopo un acceso confronto, Lila decide di accompagnare Yigit a casa per non farlo guidare da ubriaco. I due si addormentano insieme nell’auto, davanti alla casa di Kaya. Il mattino seguente, Halit scopre che Lila non è rientrata per la notte e ordina ai suoi uomini di recuperare la figlia. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 80 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 15 aprile in streaming | Video Mediaset La Forza di una donna Anticipazioni Dal 15 al 20 dicembre:Nezir sorprende Bahar con una proposta di Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Forbidden Fruit: Episodio 68 Video; La forza di una donna 3, perché non va in onda oggi 6 aprile; Forbidden fruit 3, replica puntata del 5 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata dell’8 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 14 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 14 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata del 7 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 7 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Un giorno con #ICesaroni Oggi vi portiamo dietro le quinte dei tanti mesi di set della nuova stagione de "I Cesaroni - Il ritorno" Su #MediasetInfinity trovi il video completo: tutto quello che è successo… e che in TV non vedrai! https://mediasetinfinity.medi - facebook.com facebook