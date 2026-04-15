Fontivegge coltellate sotto la pensilina | ferito dopo la lite

Lunedì 13 aprile, nel quartiere Fontivegge, un uomo è stato ferito con un’arma bianca durante una lite. La colluttazione si è conclusa con una coltellata sotto la pensilina e la vittima è stata trasportata in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo è finito in ospedale dopo una violenta aggressione con arma bianca avvenuta lunedì 13 aprile nel quartiere Fontivegge. Lo scontro, scatenato da una lite tra un cittadino sudamericano e uno nordafricano, si è consumato nel tardo pomeriggio proprio sotto la pensilina che funge da collegamento tra la stazione ferroviaria e la fermata degli autobus. Dalla tensione verbale al ferimento sotto la pensilina. L’episodio ha preso il via con uno scambio di parole acceso tra i due uomini nei pressi del nodo di interscambio del trasporto pubblico. La situazione è degenerata rapidamente quando uno dei contendenti ha estratto un coltello, colpendo l’altro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontivegge, coltellate sotto la pensilina: ferito dopo la lite Leggi anche: Dopo la lite le coltellate. Ferito 32enne