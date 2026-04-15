FC 26 Claude Makélélé Trophy Titans | L’Ancora del Centrocampo

Il premio FC 26 Claude Makélélé Trophy Titans viene assegnato a un centrocampista riconosciuto per la sua capacità di recuperare palloni e difendere con efficacia. La selezione si basa su prestazioni e abilità dimostrate in campo, senza riferimenti a eventi specifici o nomi di giocatori. La competizione valorizza il ruolo di chi contribuisce alla fase difensiva, distinguendosi per intelligenza e senso tattico.

Se cerchi un giocatore capace di sradicare palloni e proteggere la difesa con un’intelligenza fuori dal comune, questa è la sfida che fa per te. Makélélé torna in una versione potenziata che brilla per solidità difensiva e una mobilità nettamente superiore alle sue versioni base. Analisi della Carta. Dettagli Tecnici: 89 OVR 4 Skill 4 Piede Debole.. Fase Difensiva: Il punto forte. 89 di Difesa e 89 di Fisico lo rendono un muro invalicabile. Nonostante la statura, il suo posizionamento permette di intercettare qualsiasi linea di passaggio.. Mobilità: Con 88 di Velocità e 87 di Dribbling, Claude è estremamente rapido nei recuperi e agile nello stretto, fondamentale per uscire dal pressing avversario.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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