Durante la conclusione della sfilata di Elena Velez alla New York Fashion Week, è salito sul palco un influencer conosciuto come Clavicular. La presenza di questa figura online ha suscitato reazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, andando oltre il semplice svolgimento della manifestazione di moda. La partecipazione di Peters ha attirato l’attenzione e generato un dibattito pubblico sulla presenza di figure non professionali sul palco durante eventi di grande risonanza.

La chiusura della New York Fashion Week ha lasciato spazio a un dibattito acceso che trascende le passerelle americane, dopo che il finale dello show di Elena Velez ha la partecipazione di Braden Peters, noto online con il nickname Clavicular. L’influencer ventenne, figura centrale della sottocultura legata al looksmaxxing, ha camminato in sfilata indossando una camicia bianca con applicazioni in silicone e pantaloni neri, scatenando polemiche per il legame tra l’estetica della designer e i valori promossi dal ragazzo. L’estetica della deformazione e il profilo del protagonista americano. Braden Peters non è un volto sconosciuto ai flussi digitali, ma la sua ascesa è legata a pratiche che molti osservatori trovano inquietanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fashion Week, polemica per l’influencer del looksmaxxing in passerella

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