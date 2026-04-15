Fabrizio Corona | Cattelan ha 200mila iscritti Gazzoli 700mila Noi un milione a puntata | fate voi i conti

Fabrizio Corona ha commentato sui numeri di iscritti dei conduttori televisivi, affermando che Cattelan ha 200mila iscritti, Gazzoli 700mila, mentre loro raggiungono un milione di spettatori a puntata. La discussione si concentra sui dati relativi alla popolarità e alla portata delle trasmissioni televisive, senza ulteriori analisi o commenti. Corona ha concluso con un invito a fare i propri calcoli sui numeri presentati.

Fabrizio Corona attacca Cattelan e Gazzoli: "Il primo ha 200mila iscritti, il secondo 700mila. Noi un milione a puntata. Eppure siamo quelli che non esistono.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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