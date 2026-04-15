Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 15 aprile 2026

Oggi, 15 aprile 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su 40. I numeri estratti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione e sono ora disponibili pubblicamente. Si tratta di un appuntamento settimanale che attira molti partecipanti in tutta Italia, interessati a tentare la fortuna con questa formula di gioco.

Estrazione VinciCasa oggi 15 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 14 APRILE 2026 ESTRAZIONE 13 APRILE 2026 ESTRAZIONE 12 APRILE 2026 ESTRAZIONE 11 APRILE 2026 ESTRAZIONE 10 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 15 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 15 aprile 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 8 aprile; Win for Life VinciCasa, niente ‘5’ nell’estrazione del 13 aprile; Parma, vinta una casa con VinciCasa: 200mila euro in denaro per un fortunato giocatore; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 6 aprile. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it VinciCasa: vinta una casa a ParmaNell'estrazione di venerdì 3 aprile è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it Estrazione Vincicasa n. 102 di domenica 12 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook