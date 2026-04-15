Elezioni FIGC tracciato l’identikit del nuovo presidente | ecco le linee guida da seguire I dettagli

Sono state definite le linee guida per l’elezione del nuovo presidente della FIGC. Il nome più accreditato rimane quello di un ex presidente di rilievo, anche se non si escludono possibili sorprese. La procedura si sta avviando verso i passaggi finali, con diverse candidature ancora in corsa e un’attenzione particolare alle regole che regolano il processo di scelta. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve.

di Francesco Spagnolo Elezioni FIGC, è stato tracciato l’identikit del nuovo presidente. Malagò resta il grande favorito, ma non sono esclude delle sorprese. La terza, drammatica esclusione consecutiva della Nazionale dai Mondiali ha lasciato macerie nel sistema calcistico azzurro, culminate con le inevitabili dimissioni di Gabriele Gravina. Con le elezioni per la presidenza della FIGC fissate per il prossimo 22 giugno, i riflettori della politica tornano ad accendersi con prepotenza sulle sorti del pallone italiano. A farsi portavoce di questa urgenza è il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia nella settima Commissione (Cultura, Istruzione e Sport), che in una nota ufficiale invoca un netto cambio di rotta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elezioni FIGC, tracciato l’identikit del nuovo presidente: ecco le linee guida da seguire. I dettagli Notizie correlate Elezioni FIGC, tracciato l’identikit del nuovo presidente federale: tre linee guida da seguire! Interviene la politicaMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... UFFICIALE – Gravina si è dimesso: a giugno le elezioni del nuovo presidente FIGCL’era di Gabriele Gravina alla guida del calcio italiano giunge ufficialmente al capolinea. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni Figc, Malagò candidato per la Serie A: Grande soddisfazione; Malagò e Abete, dai settori giovanili al decreto crescita: i programmi dei due candidati a confronto; La Lega di Serie A ha scelto il nome per il prossimo presidente della Figc; La Serie A sceglie Malagò per la FIGC: De Laurentiis l’aveva detto prima di tutti. L’identikit del nuovo PresidenteElezioni FIGC, la politica è intervenuta nella situazione relativa al nuovo presidente federale! Ci sono tre linee guida da seguire ... calcionews24.com Elezione del Presidente FIGC: un sistema complesso in cerca di una svoltaFIGC.Elezione del Presidente: un sistema complesso in cerca di una svolta da cui dipende il futuro del calcio italiano ... giornaleadige.it Elezioni #FIGC Le nuove linee guida facebook #FIGC #Malagò #elezioni #SerieA #Juventus GUARDA IL VIDEO x.com