Elezioni comunali | termine candidature come si vota e quando Lo spiegone

Mancano 39 giorni all'apertura delle urne per le elezioni comunali che riguardano i comuni di Arezzo e Lucignano. In questa occasione si eleggeranno il sindaco e i consiglieri comunali, con le operazioni di voto che si svolgeranno in una giornata specifica. Si conoscono già le date ufficiali e le modalità di voto, mentre il termine per presentare le candidature è stato stabilito dalle autorità competenti.

Mancano 39 giorni all'avvio delle operazioni di voto per l'elezione dei sindaci e consigli comunali per Arezzo e Lucignano. Il capoluogo si approssima al voto dopo undici anni dall'ultima tornata elettorale mentre, la cittadina della Valdichiana ha anticipato i tempi a causa delle dimissioni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Referendum come si vota

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