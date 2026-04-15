Drkshdw Top ‘Tarp T’ | nero cut-out e zip centrale

Un nuovo capo di abbigliamento è stato presentato, caratterizzato da un colore nero, dettagli cut-out e una zip centrale. Si tratta di una maglietta con un design che combina elementi pratici e stilistici. L'articolo è disponibile attraverso link di affiliazione, che consentono di guadagnare una commissione senza influire sul prezzo di acquisto. La comunicazione include una nota di trasparenza riguardo questa modalità di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il gioco di trasparenze: jersey cotone e mesh grafico. L’estetica del top ‘Tarp T’ di Drkshdw si gioca interamente sul contrasto materico tra le superfici del capo. La struttura principale è realizzata in un jersey di cotone leggero, un materiale che garantisce una base opaca e strutturata, tipica della categoria degli abbigliamenti streetwear di qualità. Questa componente funge da tela per l’elemento visivo più distintivo del modello: l’applicazione in tessuto mesh traslucido posizionata sulla parte superiore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Drkshdw Top ‘Tarp T’: nero, cut-out e zip centrale Leggi anche: Nensi Dojaka Top Sagomato: Nero, Zip e Vestibilità Leggi anche: Monot Top Bustino: Zip, stecche e vestibilità da corpetto