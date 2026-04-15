Il match tra Bayern Monaco e Real Madrid si può seguire in diretta televisiva il 15 aprile, giornata in cui sono in programma anche incontri di tennis a Monaco. La partita di Champions League rappresenta uno degli appuntamenti principali della serata, con le due squadre che si affrontano in un confronto molto atteso. Parallelamente, il torneo di tennis si svolge nella stessa città, attirando l’attenzione degli appassionati di sport.

Oggi, mercoledì 15 aprile, il palcoscenico europeo si infiammerà con due sfide di altissimo profilo. Occhi puntati sul grande classico tra Bayern Monaco e Real Madrid, una sfida che profuma di storia, e contemporaneamente, l'Arsenal ospita lo Sporting in un match che promette scintille e bel gioco, con i Gunners chiamati a confermare il loro ottimo stato di forma contro la solidità dei portoghesi. Nella notte il focus si sposta oltreoceano con il fascino della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana. Tra i match più attesi spiccano le prove di forza delle brasiliane: il Cruzeiro affronta l'Universidad Catolica, mentre il Fluminense e il Corinthians cercano punti pesanti davanti ai propri tifosi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid: lo sport in tv del 15 aprile

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