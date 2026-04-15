Nel Modello 7302026, le detrazioni per occhiali da vista, montature e visite mediche sono tra le voci più evidenti. Queste agevolazioni fiscali riguardano anche i pagamenti effettuati in contanti, consentendo ai contribuenti di usufruire delle detrazioni senza particolari restrizioni sul metodo di pagamento. La normativa riguarda sia le spese sostenute per acquisti di occhiali e montature, sia quelle relative alle visite specialistiche per la salute degli occhi.

Il panorama delle agevolazioni fiscali per il benessere visivo rappresenta una delle voci più rilevanti all’interno del Modello 7302026. Con l’aumento dei costi delle prestazioni specialistiche e l’evoluzione tecnologica dei dispositivi medici, comprendere come recuperare il 19% delle spese sostenute nel 2025 è fondamentale per ottimizzare il budget familiare. Vediamo come funzionano le detrazioni per gli occhiali e le visite oculistiche: dalla franchigia di legge alle nuove regole sulla tracciabilità, fino alla gestione dei familiari a carico e alla conservazione documentale a prova di accertamento. Detrazione del 19% e franchigia di 129,11 euro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Detrazioni occhiali da vista, montature e visite nel Modello 730/2026 anche con i contanti

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Si parla di: Detrazione occhiali da vista e visite oculistiche nel Mod. 730/2026.

Detrazioni occhiali da vista, montature e visite nel Modello 730/2026 anche con i contantiGli occhiali e le visite oculistiche possono essere portate tranquillamente in detrazione nel Modello 730/2026. Ecco come si deve fare. quifinanza.it

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