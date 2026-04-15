Il divertimento puro prende il sopravvento su Rai 2 questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, quando alle ore 21.20 debutterà la settima puntata di Stasera tutto è possibile 2026. Lo show, guidato dal volto televisivo Stefano De Martino, si prepara a offrire una nuova dose di comicità nel corso della serata, confermandosi un appuntamento chiave cerca leggerezza e risate. Il cast che anima la dodicesima edizione del comedy show. La conduzione di Stefano De Martino accompagna una stagione che ha raggiunto la sua dodicesima edizione, mantenendo intatta la promessa di far sorridere il pubblico. Per questa settima tappa del percorso, il cast artistico vede la presenza di interpreti che hanno saputo consolidare il proprio seguito grazie alla varietà dei loro sketch.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Martino e il cast della risata: guida alla settima puntata

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