Dahua Technology Unveils WizColor 2.0 Advancing Full-Color Monitoring in Low-Light Environments

Dahua Technology ha annunciato il lancio di WizColor 2.0, una nuova versione del sistema di monitoraggio a colori completo progettato per funzionare in ambienti scarsamente illuminati. La presentazione è avvenuta durante un evento a Hangzhou, in Cina, il 15 aprile 2026. La società si occupa di soluzioni e servizi basati su intelligenza artificiale e Internet delle cose, con un focus particolare sulle tecnologie video.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HANGZHOU, China, April 15, 2026 PRNewswire — Dahua Technology, a world-leading video-centric AIoT solution and service provider, today announced the launch of WizColor 2.0, the latest upgrade to its low-light monitoring solutions. Featuring the newly introduced WizColor X, the solution delivers enhanced clarity, improved color accuracy, and more intelligent performance in challenging lighting conditions. WizColor X: Next-Generation Low-Light Monitoring At the core of WizColor 2.0 is WizColor X, designed to significantly improve light sensitivity and deliver richer color layers and finer details in low-light environments.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dahua Technology Unveils WizColor 2.0, Advancing Full-Color Monitoring in Low-Light Environments Notizie correlate Le Nike SB Air Force 1 Low Light Orewood Brown dimostrano che il classico più famoso di Nike è adatto anche allo skateLe Nike SB Air Force 1 Low Light Orewood Brown entrano prepotentemente nei discorsi degli sneakerhead di questo inizio 2026. Leggi anche: Oamc Free Solo Low: guida alla scarpa low-top in gomma