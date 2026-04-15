La decisione riguardante la nomina sulla panchina della nazionale italiana coinvolge figure come Conte e Allegri, e si inserisce in un quadro più ampio che riguarda anche gli equilibri tra i club e la FIGC. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che attendono l’esito delle discussioni per definire il futuro tecnico della squadra nazionale. La scelta potrebbe influenzare anche le dinamiche del calcio italiano nei prossimi mesi.

La corsa alla panchina dell’Italia continua a intrecciarsi con gli equilibri dei club. E in questo momento il quadro resta ancora aperto. Da una parte c’è il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe chiesto ad Antonio Conte di chiarire in tempi rapidi il proprio futuro. Dall’altra c’è il Milan, che invece conferma la centralità di Massimiliano Allegri nel progetto tecnico. A raccontare questo scenario è La Gazzetta dello Sport, che descrive una situazione ancora bloccata e molto legata a ciò che accadrà in FIGC. Il tema del prossimo commissario tecnico, infatti, non può essere separato dalla scelta del futuro presidente federale. Il quotidiano sottolinea come la vicenda stia assumendo sempre di più i contorni di una lunga attesa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte, Allegri e l’Italia: decisiva la scelta in FIGC

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