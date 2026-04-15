Classifica Pesto alla Genovese | i migliori prodotti da supermercato

Un gruppo di cinque esperti ha valutato in modo indipendente diciannove marche di pesto alla genovese distribuite nei supermercati. Dopo aver assaggiato i prodotti senza conoscere le marche, hanno selezionato otto varianti che si sono distinte per qualità e gusto. La prova si è concentrata su caratteristiche organolettiche, come sapore, consistenza e colore, per determinare quali meritassero un riconoscimento speciale.

Un panel di cinque esperti ha analizzato diciannove varianti di pesto alla genovese vendute nei banchi frigo della grande distribuzione, individuando otto prodotti meritevoli di distinzione attraverso una prova organolettica alla cieca. La valutazione, basata su punteggi centesimali che determinano la qualità da buona a eccellente, ha messo in luce come la produzione industriale possa raggiungere standard elevati nonostante alcune deroghe rispetto al disciplinare tradizionale. La metrica del gusto tra rigore tecnico e flessibilità produttiva. Il sistema di classificazione utilizzato dagli esperti si fonda su una scala che assegna fino a tre gamberi in base ai risultati ottenuti nelle schede tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Classifica Pesto alla Genovese: i migliori prodotti da supermercato Qual è il PESTO di basilico migliore al supermercato La classifica dei migliori spaghetti al supermercato secondo AltroconsumoGli spaghetti sono il simbolo della nostra cucina ma quali sono i migliori che si trovano al supermercato? Altroconsumo ha stilato una classifica dei... Spaghetti del supermercato: la classifica dei migliori secondo AltroconsumoSono tra i prodotti più acquistati dagli italiani e finiscono nel carrello quasi senza pensarci.