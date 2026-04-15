Sembra che l’arrivo di un giovane talento nel settore giovanile della squadra abbia portato a una possibile partenza di uno dei giocatori attuali. La trattativa si sta sviluppando nelle ultime settimane e potrebbe determinare un cambiamento nella rosa a disposizione dell’allenatore. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le voci circolano con insistenza tra gli addetti ai lavori.

di Angelo Ciarletta Chuki Juve, l’arrivo del giovane talento in bianconero faciliterebbe l’addio di questo giocatore. Vediamo le ultimissime novità. La Juve ha messo nel mirino uno dei nomi più interessanti del panorama internazionale. Secondo Tuttosport, il club bianconero sta monitorando con grande attenzione Chuki. Il classe 2004 ha già messo a referto 7 gol e 8 assist in Primera Division con il Valladolid, attirando le mire di Siviglia, Lipsia e del Como di Cesc Fabregas. MERCATO JUVE LIVE L’occasione è ghiotta poiché il calciatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, avendo già comunicato la volontà di non rinnovare. La dirigenza torinese può vantare un canale privilegiato con l’agenzia del ragazzo, la stessa che portò Kenan Yildiz alla Continassa nel 2022.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chuki Juve, l’arrivo del giovane talento a Torino faciliterebbe l’addio di questo giocatore. Le ultimissime

Notizie correlate

Chuki Juve, chi è il giovane talento che piace alla Vecchia Signora. Caratteristiche e numeri sulla sua stagionedi Angelo CiarlettaChuki Juve, chi è il giovane talento che piace alla compagine torinese.

Roma Juve, buone notizie per Gasperini. Non solo Dybala, recuperato anche questo giocatore. Le ultimissime sui giallorossidi Redazione JuventusNews24Roma Juve, arrivano delle buone notizie per Gasperini dall’infermeria.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Chuki, un talento a zero per la Juve: l’analogia con Yildiz del sinistro d’oro spagnolo; Chuki-Juve, conferme sul possibile colpo a zero per l'attacco in estate: la strategia dei Bianconeri; Chi è Chuki, il gioiello del Valladolid che piace a Juventus e Como; Duttile, bravo nell'uno contro uno: chi è Chuki, il fantasista classe 2004 nel mirino della Juventus.

Chuki, un talento a zero per la Juve: l’analogia con Yildiz del sinistro d’oro spagnoloCi sono anche gli occhi della Signora su uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo. Quel Chuki il cui sinistro non smette di incantare con la maglia del Valladolid. Già 7 gol e 8 assist messi a re ... tuttosport.com

TJ - Il Como vuole fregare Chuki alla JuveChuki, la rivelazione del Real Valladolid che fa impazzire il mercato: il Como di Fàbregas in pressing I numeri di Chuki spiegano perfettamente perché il suo nome sia diventato ... tuttojuve.com

Chuki, un talento a zero per la Juve: l’analogia con Yildiz del sinistro d’oro spagnolo - facebook.com facebook

La #Juventus sta monitorando #Chuki, esterno classe '04, pronto a lasciare il #Valladolid come free agent. Il club bianconero è tra le squadre interessate a lui insieme a #Como, #Stoccarda, #Siviglia e #Lipsia. @NicoSchira x.com