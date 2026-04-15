Una donna in gravidanza si rivolge a un medico per chiedere se esistano esami specifici per escludere la sindrome di DiGeorge nel feto. La donna, alla 12ª settimana di gravidanza, riferisce che sua sorella ha già un bambino affetto dalla condizione. Il ginecologo le ha detto che il rischio è pari a quello della popolazione generale, ma lei resta insicura e desidera chiarimenti.

Salve dottore, le scrivo perché mia sorella ha un bambino con la sindrome di DiGeorge. Io sono alla 12ª settimana e il mio ginecologo dice che il rischio per me è lo stesso della popolazione generale, ma io non sono tranquilla. Esiste un esame del sangue che possa escludere con certezza questa specifica microdelezione o devo per forza fare la villocentesi per essere sicura che vada tutto bene? Grazie mille Salve signora, il suo ginecologo ha ragione: il suo rischio è lo stesso della popolazione generale. Tuttavia, se vuole comunque indagare quella ed altre patologie in maniera non invasiva, può valutare di fare l’esame del DNA fetale su sangue.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “C’è un esame per escludere che il feto abbia la sindrome di DiGeorge”?

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