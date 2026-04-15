Carini trovata morta in casa un' ex ispettrice della Municipale di Palermo in pensione

A Carini, una donna in pensione che aveva lavorato come ispettrice nella sala operativa del comando di polizia municipale di Palermo è stata trovata morta nella sua abitazione. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso. La donna aveva terminato il servizio presso il comando di via Ugo La Malfa e viveva da sola nell’appartamento.

Ritrovata senza vita nella sua abitazione di Carini, una ispettrice in pensione della sala operativa del Comando di via Ugo La Malfa. «Un dramma della solitudine che suscita amarezza. A quanti l’hanno conosciuta direttamente e ne hanno apprezzato la professionalità e la sua indimenticabile voce, va il mio più sincero cordoglio», dice il comandante della Polizia Municipale di Palermo Angelo Colucciello.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Carini, trovata morta in casa un'ex ispettrice della Municipale di Palermo in pensione Notizie correlate Donna trovata morta in casa a Palermo, marito indagatoABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella casa di via Maccionello La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Gherda Caruso, 50... Donna trovata morta in casa a Palermo: indagato il maritoSi concentra sulle cause della morte l’inchiesta aperta dalla Procura di Palermo sul decesso di Gherda Caruso, la donna di 50 anni trovata senza vita... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Beppe Bruco Punk Band al PunkFunk: una storia sospesa che riparte. Carini, trovata morta in casa un'ex ispettrice della Municipale di Palermo in pensioneRitrovata senza vita nella sua abitazione di Carini, una ispettrice in pensione della sala operativa del Comando di via Ugo La Malfa. «Un dramma della ... gazzettadelsud.it Vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta: era morta da un meseA lanciare l’allarme gli ex colleghi di Palermo. A rinvenire il corpo la polizia municipale di Carini, comune dove risiedeva. La vittima, Giuseppina Todaro di 67 anni, era un'ispettrice e lavorava al ... today.it