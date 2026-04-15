Un video su TikTok mostra un attore famoso che danza su un remix musicale, attirando l’attenzione di molti utenti. La canzone, una combinazione tra un brano dei Tame Impala e Jennie delle Blackpink, sta conquistando la piattaforma, diventando rapidamente virale. Il remix ha generato numerosi video e reazioni, diffondendosi in modo capillare tra gli utenti di tutto il mondo.

Internet ha trovato la sua nuova ossessione e si chiama Dracula. Non il celebre vampiro della letteratura gotica, ma il remix della canzone dei Tame Impala con Jennie delle Blackpink, che sta letteralmente spopolando su TikTok trasformandosi in un fenomeno virale di portata globale. Il brano ha generato oltre 545mila video sulla piattaforma, coinvolgendo celebrity di ogni tipo e milioni di utenti comuni. Il trend ha contagiato star del calibro di Bryan Cranston, che ha pubblicato un video con riferimenti a Walter White di Breaking Bad, le Pussycat Dolls, che lo hanno utilizzato per promuovere il loro tour estivo, e persino i Wiggles, il gruppo musicale per bambini australiano.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bryan Cranston che balla “Dracula”? Il remix assurdo che ha invaso TikTok

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