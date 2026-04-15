Secondo alcune fonti, la squadra di Formula 1 potrebbe dover apportare modifiche al proprio staff tecnico dopo il 2026, con un possibile cambio di ingegnere di gara per il pilota principale. Si parla di un possibile passaggio di un ingegnere dalla Red Bull alla McLaren, legato a un futuro trasferimento di Gianpiero Lambiase. La questione riguarda la continuità del rapporto tra il pilota e il suo team tecnico.

"> Il Futuro di Gianpiero Lambiase e il Passaggio a McLaren. Alex Brundle ha recentemente espresso preoccupazioni sul futuro di Gianpiero Lambiase all’interno del team Red Bull, in vista della sua prossima transizione a McLaren prevista per il 2028. Questo cambiamento rappresenta un’ulteriore perdita per il gruppo chiave di Red Bull, che ha già visto partire figure importanti dopo il loro dominio nei campionati. Lambiase, ingegnere principale di Max Verstappen, ha avuto un ruolo cruciale nel successo del pilota olandese nel corso degli anni. La lealtà di Verstappen nei confronti di Lambiase è significativa, ma ci sono voci di una potenziale sostituzione prima che Lambiase inizi il suo nuovo capitolo con McLaren.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Brundle: Red Bull potrebbe dover cambiare ingegnere di gara per Verstappen dopo il 2026.

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