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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di velluto: analisi della tomaia e della finitura. L’aspetto estetico delle décolleté Bonprix è definito in modo netto dalla scelta del materiale superficiale. Dall’analisi visiva, la tomaia presenta una texture che richiama l’effetto del velluto, un materiale che nella categoria delle calzature eleganti viene spesso scelto per la sua capacità di assorbire la luce anziché rifletterla in modo speculare. Questo dettaglio conferisce alla scarpa nera una profondità cromatica particolare, rendendo il colore meno piatto rispetto a una classica pelle liscia o a un materiale sintetico lucido.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonprix It Décolleté: Caratteristiche e difetti

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