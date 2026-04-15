Ascensori che non funzionano nelle case popolari Asia Usb | Disabili bloccati in casa

In diverse case popolari, alcuni ascensori sono fuori servizio, lasciando gli inquilini, tra cui persone con disabilità, bloccati all’interno delle abitazioni. La situazione causa disagio e difficoltà quotidiane per chi dipende da questi mezzi di trasporto all’interno degli edifici. L’associazione di categoria ha segnalato il problema, evidenziando come il disservizio influisca sulla mobilità di chi ha esigenze particolari.

Un disservizio che appare banale, ma che risulta d'impatto sulle vite di chi conta proprio su quello per muoversi. Il sindacato inquilini Asia Usb torna a denunciare ascensori non funzionanti presso le case popolari, in particolare di via Norvegia. Al civico 10, scrive in una nota il sindacato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sesto, ascensori (ancora) in tilt: "Anziani e disabili bloccati in casa" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascensori che non funzionano nelle case popolari, Asia Usb: Disabili bloccati in casa; Pasquetta a San Rossore con (qualche) incivile: servizio di pulizia straordinario per il 25 aprile e 1 maggio; Tutto pronto a Pontasserchio per l'edizione 2026 di Agrifiera; Cecina, la polizia restituisce portafoglio con 650 euro e gioielli alla proprietaria. Macerata, gli ascensori per il centro funzionano a singhiozzo. La protesta: «Vanno sostituiti»MACERATA Ascensori per il centro storico, scoppiano le lamentele di residenti, studenti e lavoratori spesso alle prese con il disservizio di cabine chiuse perché in riparazione a causa di guasti ... corriereadriatico.it Viaggio lungo la metro B, impianti a singhiozzo nei nodi strategiciColosseo, Termini, Tiburtina. Stazioni principali della linea B della metropolitana e tutte presentano dei problemi: scale mobili a singhiozzo, ascensori fermi e bagni non funzionanti. La blu è la ... iltempo.it Sgombero palazzina via Corcos, Asia Usb: hanno tutti ragione, ma in strada ci saranno le famiglie in difficoltà" #livorno #occupazioni #sgombero #viacorcos #suorepaoline #asiausb Asia-Usb Livorno - facebook.com facebook