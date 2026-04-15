Armonia e cura l’intelligenza sottile della bellezza

Il Made in Italy si distingue spesso per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità, elementi che riflettono una cura artigianale e un’armonia nelle creazioni. Questo approccio si manifesta in diversi settori, dove la bellezza viene valorizzata attraverso un’intelligenza sottile che va oltre l’estetica superficiale. La ricerca di perfezione si traduce in prodotti che esprimono un equilibrio tra tradizione e innovazione, senza mai perdere di vista la cura per le caratteristiche uniche di ogni pezzo.

di Antonio Mancinelli Il Made in Italy non nasce davanti allo specchio, ma molto spesso si trova sul rovescio delle cose: nella fodera impeccabile che nessuno vedrà, nel bordo di un bicchiere che sfiora le labbra con la misura esatta, nel clic sommesso di una serratura ben disegnata, nella luce che cade su un tavolo e gli dà, senza enfasi, la dignità di una scena. È qui che l’Italia ha elaborato la sua idea più sottile di bellezza: non l’ornamento come aggiunta, ma la forma come precisione del vivere. Leon Battista Alberti, nel “De re aedificatoria”, lega il bello a una consonanza così preziosa che togliere o aggiungere qualcosa...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Armonia e cura, l’intelligenza sottile della bellezza THE CURRENT OF LIVING MEMORY A Sacred Chant for the Rivers of Time & The Blood's Return ‘Natura: bellezza, armonia e pace’: poesie per l'800 anniversario della morte di san Francesco d'AssisiStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... I sette principi del design giapponese: bellezza Zen tra imperfezione e armoniaNel cuore della cultura nipponica si celano sette principi estetici che da secoli plasmano il modo in cui il Giappone percepisce la bellezza.