In Italia, il nuovo assistente vocale di Amazon, Alexa+, si prepara a entrare nel mercato locale. La novità riguarda principalmente un miglioramento nelle capacità di interazione e personalizzazione, con l’obiettivo di offrire risposte più naturali e di intervenire in modo più efficace nelle attività quotidiane degli utenti. Tuttavia, l’introduzione di questa tecnologia ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dei dati e alla tutela della privacy.

AGI - Alexa+ arriva in Italia e promette di portare l’assistente vocale di Amazon in una nuova fase: più conversazionale, più personalizzata, più capace di agire concretamente nella vita quotidiana. Dalla gestione della smart home agli acquisti, dalle prenotazioni ai promemoria, il salto rispetto alla versione precedente è netto. Ma insieme alle nuove funzioni, il tema che resta centrale è quello della privacy domestica, soprattutto per un sistema progettato per ascoltare, ricordare preferenze, distinguere i membri della famiglia e accompagnare l’utente tra dispositivi, app e servizi integrati. Privacy e sicurezza. Amazon insiste sul fatto...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alexa+ arriva in Italia, l'ostacolo da superare sono i timori per la privacy

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