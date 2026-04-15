La Red Bull Racing annuncia la partenza di Gianpiero Lambiase, ingegnere di Max Verstappen, che lascia il team e passa alla McLaren. La notizia rappresenta un cambiamento importante nello staff tecnico del team di Milton Keynes, coinvolgendo direttamente il settore decisionale e tecnico. L'addio di Lambiase si inserisce in un momento di riorganizzazione per la squadra, che si prepara a una nuova fase della stagione.

Il futuro della Red Bull Racing subisce una trasformazione strutturale con l’annuncio del trasferimento di Gianpiero Lambiase verso la McLaren, un movimento che coinvolge direttamente il nucleo tecnico e decisionale del team di Milton Keynes. L’ingegnere di gara, figura chiave per le prestazioni del pilota olandese, assumerà il ruolo di chief racing officer a Woking a partire dal 2028, una volta concluso il contratto attuale. La notizia ha preso corpo attraverso le dichiarazioni di Jos Verstappen, il quale ha confermato che sia lui che Max Verstappen erano già al corrente della pianificazione relativa all’uscita del tecnico britannico-italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Lambiase: shock in Red Bull, l’ingegnere di Max vola in McLaren

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